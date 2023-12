Milan, Moncada: “Europa League bella competizione, dobbiamo fare bene”

Geoffrey Moncada, nel dopo-gara di Newcastle-Milan, ha commentato così la vittoria e il mancato passio del turno in Champions League

Geoffrey Moncada , capo scout del Milan , al termine di Newcastle-Milan , sfida valevole per il 6° turno di Champions League vinta 2-1 dai rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV.

"Dobbiamo pensare solo positivo perché restiamo in Europa. Dobbiamo pensare solo a fare bene in questa competizione perché è una bella competizione, dobbiamo giocarla bene. I nostri tifosi sono sempre presenti e forti, sono molto contento di loro. Vogliamo e dobbiamo fare qualcosa di più per loro, dobbiamo farlo".