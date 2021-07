Milan-Modena, Romagnoli: “Siamo tutti con Gazidis, dobbiamo migliorarci”

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a margine dell'amichevole vinta dai rossoneri contro il Modena per 5-0

Il Milan ha battuto il Modena in amichevole. Cinque a zero per i rossoneri grazie alle reti di Brahim Diaz, Rafael Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez. Al termine del match, il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Milan TV'. Di seguito le parole del numero 13 del Diavolo.