Milan, Mirante: “Dida? Può migliorarmi tanto e limare i miei difetti”

Antonio Mirante, portiere rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV ha parlato anche di Dida, preparatore dei portieri

Antonio Mirante, neo portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Mirante ha parlato anche di Nelson Dida, preparatore dei portieri: "Dida è stato un portiere eccezionale. Come preparatore non lo conosco, ma alla mià età, già ai tempi della Roma, ho capito che si può sempre migliorare e ogni giorno metto un mattone sulla mia esperienza e sulle mie qualità. Credo che Dida mi possa dare ancora tanto e può portare a limare i miei difetti. Non posso pensare di accontentarmi e quindi lavorerò molto con lui".