Milan, Mirabelli: “Ok il rinnovo di Ibrahimovic, ma non alle cifre che girano”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Giusto prolungare il rapporto con lo svedese, ma solo a cifre più basse. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Libero': "Zlatan è un super campione, ma ha 40 anni. Può essere la ciliegina sulla torta, ma a questa età non deve diventare l'ossatura della squadra. Se gli prolungherei il contratto? Se ha voglia di continuare sì, ma non certo alle cifre che girano (7 milioni a stagione ndr)".