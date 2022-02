Ex Milan – Mirabelli: “Oddo al Padova? Non cerchiamo un traghettatore”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, starebbe chiamando alla guida del Padova Massimo Oddo, ex calciatore rossonero

Da circa un mese all'interno della dirigenza del Padova , Massimiliano Mirabelli ha già preso una forte decisione. L'ex direttore sportivo del Milan , infatti, ha esonerato l'allenatore Massimo Pavanel , il quale ha condotto, fino alla scorsa giornata, la squadra veneta al secondo posto in classifica. Una decisione coraggiosa ma decisa, in quanto l'obiettivo del Padova sarebbe quello di accedere in Serie B senza passare per i play off. Per sostituire Pavanel, Mirabelli avrebbe deciso di chiamare alla guida dei biancorossi un altro ex Milan: Massimo Oddo .

Lo stesso dirigente calabrese ha poi rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa: "Quando si occupa un ruolo come il mio bisogna prendere decisioni difficili. Il Padova però non può accontentarsi del secondo posto: faremo tutto quello che sarà necessario per provare ad arrivare primi. Ci sono state diverse cose che ci hanno fatto propendere per questa decisione. Dal momento del mio arrivo ho valutato la situazione. Ho proposto il cambio di allenatore e la proprietà l'ha avallato: Pavanel non ha fatto un cattivo lavoro, ma ci si aspetta di più, questa squadra non si può accontentare. Oddo? Non cerchiamo un traghettatore, serve qualcuno che faccia la differenza. Voglio un profilo di grande personalità". Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>