Milan, Mirabelli: “Non avrei rinnovato Ibra. Donnarumma? Situazione strana”

Renato Panno

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.

Che ne pensa del passo falso del Milan? "Nessuno se l'aspettava. Bisogna ricordare che non è mai successo che chi era campione d'inverno poi è arrivato quinto in classifica. Spero non succeda, ma il Milan ha avuto un po' di ansia da prestazione. Se mai dovesse succedere che non vada in Champions, sarebbe qualcosa di incredibilmente negativo. Quest'anno se lo meriterebbe di andare, ha espresso grande calcio, ha preso troppi punti in casa".

Basi solide anche se manca la Champions in casa Milan? "Mancherebbero tanti soldi e poi ci sono le questione dei rinnovi, oltre i prestiti. L'importante è non perdere i pezzi migliori, riacquistare i prestiti e andare in Champions, che ti dà tanta visibilità e soldi per rinforzare la squadra, che non deve sfigurare in Europa".

Avrebbe rinnovato Ibra a 7 milioni l'anno? "Non si discute il campione, ma è fisiologico che cali, l'età è un fattore importante. Io non lo avrei rinnovato. Quest'anno ha giocato poche partite, poi dai un segnale particolare al gruppo. E' normale che poi fai fatica a rinnovare altri a certe cifre".

Come finirà con Donnarumma? "Mi sembra strano vedere un giocatore così importante che ancora non abbia fatto nulla, sia col Milan che con un altro club. Noi facemmo qualcosa d'importante rinnovandolo. Arrivare al rinnovo così in avanti per un giocatore così importante mi sembra strano. Sarà una strategia ma non riesco a capirla. Anche dovesse rinnovare, sarebbe un bagno di sangue perché ora tu società sei con le spalle al muro e le condizioni saranno tutte dalla parte del giocatore. L'argomento rinnovo andava affrontato due anni fa. Ora rischi di perderlo, invece prima potevi monetizzare".

Come andrà la corsa Champions? "La Juventus non credo che si farà scappare l'occasione a Bologna, non credo però che il Milan potrà fare risultato a Bergamo, visto che l'Atalanta punta anche al secondo posto".