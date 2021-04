Milan, Mirabelli: “I rossoneri devono guardarsi alle spalle” | News

Le ultime notizie sul Milan. Massimiliano Mirabelli, ex d.s. del Milan, ha parlato dei rossoneri impegnati nella corsa Champions

Intervistato ai microfoni di 'Libero', l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato dei ragazzi di Pioli impegnati nella lotta per un posto in Champions League. "I rossoneri adesso sono in affanno e devono guardarsi alle spalle. Per la Champions l’Atalanta è dentro, le altre se la giocano". In seguito al passaggio di società da Fininvest all'imprenditore cinese Li Yonghong, Mirabelli è stato il d.s. del 'Diavolo' dall'Aprile 2017 al Luglio 2018. E' stato esonerato dal suo incarico nel momento in cui il Fondo Elliott ha acquisito il Milan. Intanto arrivano alcune dichiarazioni di Krunic: ecco le parole del bosniaco.