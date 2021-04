Milan, Krunic: “Capisco la paura dei tifosi, ma stiamo calmi” / News

Intervista di Krunic, centrocampista del Milan, sull'ultima partita e sul momento della squadra. Ecco tutte le sue parole.

Sul pareggio contro la Sampdoria: “Questa volta non siamo stati bravi a gestire la partita, non sembravamo il solito Milan. Mi ha ricordato la partita contro lo Spezia, non siamo stati al nostro livello, sembravamo una squadra che non voleva vincere”.