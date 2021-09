Milan, Mirabelli: “Daniel Maldini? Confronto con nonno e papà gli fa male”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del confronto di Daniel Maldini con il papà e il nonno

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del confronto di Daniel Maldini con il papà e il nonno. Un paragone azzardato ovviamente, ma il classe 2001 può comunque far bene. Queste le dichiarazioni ai microfoni di '1 Station Radio': "È stato emozionante vedere il gol di Daniel Maldini, l'ho visto da bambino. Forse il confronto col papà ed il nonno gli fa male, ma ha le caratteristiche per fare bene in rossonero".