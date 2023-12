Milito su Ibrahimovic: “Ritorno al Milan? Sarebbe molto importante”

Nell'edizione di "Sunday Night Square" al termine della tredicesima giornata di Serie A, negli studi di DAZN è stato ospite l'ex attaccante dell'Inter e del Genoa, Diego Milito . Non solo le partite della giornata di campionato. Uno degli argomenti è stato quello del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan . L'argentino ha le idee molto chiare in merito. Ecco il suo parere.

"È sempre importante avere degli ex giocatori con l’esperienza di Ibra, un punto di riferimento, soprattutto per i più giovani. È davvero importante". Poche parole, ma significative. Il ritorno di Ibrahimovic al Milan potrebbe essere importante per tutti.