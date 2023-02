Milan, Messias: “Fuori si parlava di rottura, ma siamo un gruppo unito”

Milan, le parole di Junior Messias

"Non ci siamo sempre stati, abbiamo sempre lavorato, anche nel periodo brutto. Non abbiamo capito cos'è successo. Da fuori si parlava di rotture nel gruppo, di problemi. Nulla di ciò, siamo un gruppo unito. I tifosi mi hanno sorpreso, ci hanno sempre sostenuto e ci sono stati vicini. Non ho mai visto una cosa del genere. Non so se in altre squadre i tifosi fanno così. Dobbiamo continuare a lavorare e stare attenti. Questi momenti arrivano che neanche te ne accorgi. Dobbiamo giocare il nostro calcio".