Milan, Messias: “La mia storia è stata scritta con la mano di Dio”

Intervistato dai microfoni di 90min Italia, l'esterno del Milan, Junior Messias, ha parlato dei suoi esordi nel calcio professionistico

Intervistato dai microfoni di 90min Italia, nel programma Pitch Moments, l'esterno d'attacco del Milan, Junior Messias, ha parlato dei suoi esordi nel calcio professionistico: "Dico sempre che la mia storia è stata scritta con la mano di Dio. In alcuni periodi non ci credevo più. Invece ho iniziato nell'Eccellenza e sono arrivato in A".

Il brasiliano ha poi continuato: "In Brasile si impara in strada con gli amici. Avevamo una squadra di bambini, io mi allenavo con i più grandi: non trovato spazio e mi dicevo che il calcio non era per me".

Infine, Messias ha concluso: "Ho parlato con il pastore della Chiesa e gli ho detto che non volevo più giocare a calcio e volevo solo fare le cose di Dio. Da quel momento in poi si sono aperte tutte le porte: dopo 4 giorni mi ha chiamato Ezio Rossi per un provino".