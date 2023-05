Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Diavolo su un giovane talento irlandese”

Per la prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe muoversi anche in difesa. Se, infatti, sembra certa la permanenza di Simon Kjaer e Pierre Kalulu, così come quella di Fikayo Tomori e di Malick Thiaw, chi potrebbe non rimanere a Milanello è Matteo Gabbia, che con il passare dei mesi ha perso sempre più terreno nelle gerarchie di Stefano Pioli e le richieste da altri club della Serie A non gli mancano.