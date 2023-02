Milan, Messias: “L’Atalanta è forte, la classifica non conta”

Il brasiliano del Milan Junior Messias si è espresso in un'intervista in merito all'Atalanta, prossimo avversario in campionato

Fabio Barera

Junior Messias, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV del suo momento con i rossoneri e della sua carriera con la maglia del Diavolo. Interrogato sull'Atalanta, prossimo avversario del Diavolo in campionato, il brasiliano ha ricordato come si tratterrà di un incontro complicato, anche perché i rossoneri han0 avuto difficoltà con compagini più in basso in classifica. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Junior Messias sull'Atalanta — "Una partita difficile, ma come le altre. La classifica conta poco. Abbiamo avuto difficoltà contro squadre più in basso di noi. Loro sono forti, giocano bene. Noi dobbiamo difendere bene e migliorare sotto molti aspetti, per tornare quelli dello scorso anno"

