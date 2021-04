Milan, Meite: ‘Vogliamo qualificarci in Champions per chiudere bene l’anno’

Le ultime notizie sul Milan. Soualiho Meite ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv dove ha anche parlato della Champions League

Intervistato ai microfoni di Milan Tv, il centrocampista francese arrivato in prestito dal Torino, Soualiho Meite, ha parlato del finale di stagione e dell'obiettivo da raggiungere: la qualificazione in Champions League. Queste le sue parole. "Io sono arrivato a gennaio, però i miei compagni avevano fatto bene prima del mio arrivo. Adesso, alla fine del campionato, non si può mollare. Dobbiamo combattere sempre di più perché adesso rimangono solo cinque partite e sono come cinque finali. Quindi dobbiamo solo lavorare, fare come abbiamo fatto prima. Sarebbe bello qualificarci in Champions per finire bene l'anno". Intanto il Milan pensa a un centrocampista: è sfida a Lazio e Roma.