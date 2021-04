Milan, Meite: “Vogliamo la Champions. Importante che sia tornato Ibra”

Le ultime notizie sul Milan. Soualiho Meite, centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV

Sulla sconfitta contro la Lazio: " Penso che non siamo andati a Roma con lo spirito giusto, questa settimana abbiamo lavorato sui dettagli, sullo spirito e sull'attenzione. Tutte le partite sono importanti, lo sapevamo prima e lo sappiamo adesso. Però ora vogliamo dimostrare che noi vogliamo andare veramente in Champions League. Come ho già detto, questa settimana abbiamo lavorato forte e adesso aspettiamo la partita contro il Benevento per dare tutto".

Sul finale di stagione: "Io sono arrivato a gennaio, però i miei compagni avevano fatto bene prima del mio arrivo. Adesso, alla fine del campionato, non si può mollare. Dobbiamo combattere sempre di più perché adesso rimangono solo cinque partite e sono come cinque finali. Quindi dobbiamo solo lavorare, fare come abbiamo fatto prima. Sarebbe bello qualificarci in Champions per finire bene l'anno".