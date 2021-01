Milan, Meite: “Non abbiamo paura di Inter e Napoli, su Ibrahimovic…”

Milan, le parole di Meite

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Soualiho Meite, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Le dichiarazioni: “Trovarmi al Milan con questa squadra, con questo gruppo forte, con questa classifica è un piacere grande. Non possiamo avere paura dell’Inter o del Napoli. Hanno giocatori forti, ma noi dobbiamo continuare ad avere confidenza e continuare ad andare avanti come abbiamo fatto fino ad ora”.

Su Ibrahimovic

“Con Ibra ho visto che anche quando facciamo il torello per divertirci se non facciamo bene l’esercizio lui alza la voce e allora riprendiamo subito a farlo bene. Si sente che c’è qualcosa in più dentro la squadra. Ci sono tanti giovani, che sono tranquilli e si godono la vita, lui invece dice come bisogna fare le cose e tutti ascoltano ed è importante”.

Su Pioli

“Il Mister chiede tanta intensità e per me è normale, una partita si vince a centrocampo. Se il centrocampo è tuo è più facile controllare la partita. È normale per me, da centrocampista, dare intensità e correre perché è lì si gioca. Al Milan si corre tanto e si gioca tanto, si tocca tanto la palla ed è una bella cosa. Il Milan è una squadra che ha tanto la palla e quando c’è da pressare vai subito al 100% perché sei fresco. C’è un modo di giocare con cui mi trovo a meraviglia. Adesso ho 26 anni, non sono più un ragazzino, ho l’esperienza. Ci sono tanti giovani e anche tanti giocatori d’esperienza, è importante che tutti andiamo nella stessa direzione”.

