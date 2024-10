Maximilian Ibrahimovic: “Giocare per il Milan è davvero speciale”

Tuttavia, il percorso di Maximilian non è stato sempre facile."Fino ai miei 11 anni odiavo il calcio. Pensavo fosse la peggior cosa al mondo. Poi è iniziato a piacermi. Non so perché, era cosi, lo odiavo e basta. Niente mi sembrava giusto, era tutto sbagliato" ha confessato, rivelando la sua iniziale avversione per uno sport che ora ama follemente. Il paragone costante con il padre non ha reso le cose più semplici, ma ha imparato a trovare la propria strada.