CALCIOMERCATO MILAN

Convocato in Nazionale dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti per le partite contro Belgio e Israele, sebbene non abbia messo piede in campo, Gabbia è in lizza per indossare la fascia di capitano del Milan contro l'Udinese. Se la vedrà con Mike Maignan e Rafael Leão. «È pronto per queste cose, è un ragazzo maturo ed è un esempio per tutti», ha confermato Tinti. «Gabbia è il primo ad arrivare al campo e l'ultimo ad andare via. È un ragazzo top, è pronto a tutto».