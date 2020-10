Milan, Maxi Lopez racconta: “Ibrahimovic? Ecco cosa mi disse”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maxi Lopez, attaccante della Sambenedettese, nell’intervista rilasciata a Tyc Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. I due sono stati compagni di squadra del Milan nel 2017.

Ecco le sue parole: “Mi ricordo una volta, giocavamo contro il Parma al Tardini. Mi arrivò un pallone, lo stoppai, mi girai subito e misi un pallone in area per Ibrahimovic. Lui rimase fermo, non si girò neppure e continuava a guardare dove era andata la palla. Poi all’improvviso si gira e iniziò ad urlarmi contro. Mio Dio quante me ne ha dette. Voleva la palla sui piedi. Io però risposi che secondo me era una palla buona che lo avrebbe messo davanti alla porta. Ma nulla. Torniamo negli spogliatoi a fine gara. Pensavo mi avrebbe detto qualcosa, ma non si avvicinò. Passa un giorno, due, tre… mercoledì dovevamo giocare in Champions. Mi si avvicina e mi dice: “Mi piace il carattere degli argentini. Dite la vostra e avete il vostro carattere, non come i brasiliani. Ma la prossima volta che fai così ti spacco la faccia”.

