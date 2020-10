Fiorentina, Commisso: “Non farò la fine di Yonghong Li al Milan!”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Yonghong Li. L’ex patron rossonero, dopo una lunga trattativa con Silvio Berlusconi, acquistò il Milan nell’aprile 2017, ma dopo un solo anno di presidenza la gestione del club rossonero è passata nelle mani del fondo Elliott.

Ecco le parole di Commisso: “Datemi del tempo, non farò come Yonghong Li al Milan che spese 300 milioni per poi dichiarare bancarotta. Io farò le cose con calma”.

