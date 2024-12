Massimo Mauro, ex calciatore tra le altre della Juventus e ora opinionista, ha parlato delle difficoltà dei bianconeri e del Milan

Massimo Mauro , ex calciatore tra le altre della Juventus e ora opinionista, ha parlato delle difficoltà dei bianconeri e del Milan . Entrambe le squadre sono lontane delle prime della Serie A. Ecco le sue parole a 'Tutti Convocati'.

"Fallimento per Milan e Juve? Si potrà usare questa parola se non arrivano tra le prime quattro. La Juve poteva vincere partite come quelle con Bologna e Lecce. Si sono preoccupati troppo di fare il compitino. Se recupererà qualcuno Motta, vedremo".