"A me piace dare responsabilità ai giocatori". Così Alessandro Matri , ex giocatore anche del Milan , ha detto la sua sul momento rossonero. Ecco il suo pensiero durante 'Pressing', programma di 'Mediaset': "A me piace dare responsabilità ai giocatori. Quelli del Milan ne hanno tanta. Sono i protagonisti principali. Quest'anno stanno mancando tanto da questi giocatori: Theo Hernandez, Maignan, Leao".

Matri continua la sua analisi sui leader del Milan: "Mi piacerebbe che si venga data più responsabilità a loro. Col Torino il Milan ha regalato due gol con Milinkovic-Savic migliore in campo, ma sono quelle stagioni in cui gli episodi non vanno dalla tua parte. Devi stare attento ai minimi particolari". Questo il parere dell'ex punta rossonera. Ora per il Milan ci sono due sfide fondamentali: Bologna e Lazio.