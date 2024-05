De Zerbi accende il dibattito tra Matri e Behrami: “Il Milan non vuole…”

E allora Beharami: "Si resta però su una linea diversa da quella che vuole la società. La società vuole essere sopra al suo allenatore, come è giusto che sia. Con De Zerbi, invece, rischi di trovarlo sopra di te in alcune situazioni. Intendo per uscite, per modo di fare e per appeal mediatico… Quasi va al di sopra della società per interesse si è creato su di lui. Ne abbiamo parlato spesso, l’interesse mediatico che c’è su di lui è superiore a ciò che ha fatto lui in carriera, perchè è stato bravo a crearselo. Il Milan non penso voglia andare su questi profili qua, che sono un po’ al di sopra della visione della società".

"La piazza è contenta se..." — Infine l'ex Milan: "Per me il Milan invece ha bisogno di questi profili qua. L’appeal mediatico della dirigenza del Milan, in questo momento, è basso. Ha preso Ibrahimovic per questo? Vero, ma non ha mai parlato di progettualità lui, non sappiamo ancora che ruolo abbia. La società Milan sa che sta prendendo una decisione importante, sta cambiando un allenatore che comunque qualcosa ha fatto al Milan. Se io prendo un allenatore come Conte o De Zerbi responsabilizzo di più anche loro, perchè la piazza è contenta. Sono allenatori forti che la piazza vuole, quindi se le cose vanno male… Se io prendo Fonseca, invece, tutte le colpe girerebbero sulla società". LEGGI ANCHE: Panchina Milan, viva l’opzione Xavi? Il Barcellona prepara il sostituto…>>>

