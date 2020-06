Milan, Massara spiega: “Abbiamo idea comune con Gazidis ed Elliott”

MILAN NEWS – Frederic Massara rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Massara sui confronti con la proprietà Elliott per il futuro:

“Noi ci confrontiamo sempre con la proprietà, con Gazidis, abbiamo un’idea comune, che è quella di stabilizzare il Milan e di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, ed in Europa, in maniera sostenibile e con dei paletti da rispettare. Dobbiamo rientrare nei parametri UEFA, lo stiamo già facendo abbattendo i costi, ma non vogliamo rinunciare al progetto sportivo ed alla competitività”.

