Lecce-Milan, Massara: “Priorità Europa. C’è sempre spazio per Ibrahimovic”

MILAN NEWS – Frederic Massara rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della sfida Lecce-Milan allo stadio ‘Via del Mare‘. Queste le dichiarazioni di Massara:

Sul vivere con le voci di mercato e societarie: “Non è difficile, siamo abituati a questo tipo di voci. Ora per fortuna il lockdown è terminato ed avrete nuovi argomenti di cui parlare, tra partite, gol e parate. Il mercato ufficialmente aprirà solo a settembre, però in altri Paesi aprirà prima di noi e le voci potranno alimentare discussioni. Noi però ora abbiamo 12 partite, che è un terzo di campionato, un lunghissimo periodo. Anche se si concentra in 40 giorni …”.

Sul futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Ibrahimovic è un giocatore importantissimo, un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile. E’ tornato con amore e passione. Valuteremo insieme a lui se ci saranno le condizioni per continuare insieme. Vedremo anche in base al suo stato d’animo. Non può esistere nessuna squadra senza Ibrahimovic: è un giocatore fantastico”.

Sui giocatori in scadenza il 30 giugno: “Contratti tutti prolungati fino a fine stagione, evidentemente. C’è una difficoltà modulistica sulla quale sta lavorando la Lega. I giocatori proseguiranno con noi e sono concentrati per un gran finale di campionato”.

Su come sarebbe vivere un’altra stagione senza coppe: “L’abbiamo vissuta anche quest’anno una stagione senza coppe. Ma il Milan non può restare troppo lontano dalle coppe. Per noi è un obiettivo prioritario e cercheremo di centrarlo già in questo finale di stagione”.

Sul confronto con Elliott per il futuro: “Noi ci confrontiamo sempre con la proprietà, con Gazidis, abbiamo un’idea comune, che è quella di stabilizzare il Milan e di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, ed in Europa, in maniera sostenibile e con dei paletti da rispettare. Dobbiamo rientrare nei parametri UEFA, lo stiamo già facendo abbattendo i costi, ma non vogliamo rinunciare al progetto sportivo ed alla competitività”.

Ancora su Ibrahimovic: "Per campioni come Ibrahimovic c'è sempre spazio, ovviamente, ma il percorso è quello che tutte le società stanno intraprendendo. La politica è quella dei costi sostenibili, ma andando alla ricerca di giocatori forti, giusto mix di giocatori forti e talentuosi e giocatori di esperienza".