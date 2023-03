Milan, Marinozzi: “Maignan? Uno dei migliori al Mondo”

Il Milan , in questa stagione, ha avuto dei problemi in porta. L'infortunio di Mike Maignan , infatti, aveva tolto un importante pezzo della squadra dal campo. Il ritorno del francese è stato fondamentale e in poche partite, ha già fatto sentire la sua presenza con interventi decisivi. Ultimo la splendida parata con la Francia contro l'Irlanda.

"Queste due partite confermano che Maignan è uno dei migliori portieri al mondo ed è presente e futuro della Francia. Per il Milan avere una risorsa così è importantissimo per il finale di stagione ma è anche un rimpianto per non averlo avuto per 3 mesi: viene da chiedersi quanto avrebbe inciso sulla stagione del Milan".