Andrea Marinozzi , giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare su Randal Kolo Muani , attaccante del PSG recentemente accostato al Milan . I rossoneri, in realtà, lo avevano già seguito quando ancora era un calciatore del Nantes , ma alla fine la sua parabola è stata diversa. Nella giornata odierna, però, Gianluca Di Marzio ha segnalato l'interesse del Diavolo nel prenderlo in prestito nel prossimo calciomercato invernale.

A questo proposito Andrea Marinozzi ha riferito come a suo dire si tratta di un calciatore da prendere subito. Questo perché è in grado di fare tantissime cose e può giocare in diversi ruoli. Poi si sposta sul paragone con Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.