Milan, Marianella: “Gioca leggero e frizzante. Ammiro Pioli”

"Il Milan dimostra che gioca leggero, frizzante. Sono un ammiratore di Pioli e lui ha fatto e sta facendo un altro grande lavoro: questa squadra rende e gioca un buon calcio, con interpreti, tanti, di buon livello. Ha due grandissime superstar come Leao e Maignan. Però ha tanti buonissimi giocatori". Importanti parole di Marianella che vede il Milan come una squadra che gioca e anche bene. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o diretta streaming >>>