Milan, Marco Simone non ha dubbi: “I rossoneri sono da scudetto”

Marco Simone, ex attaccante rossonero, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento positivo che sta attraversando il Milan. Ecco cosa ha detto: "Il Milan è da scudetto. Soprattutto se mantiene la qualità e l'intensità che ho visto nella partita di domenica sera a Bergamo. Ho apprezzato una squadra davvero forte, con sprazzi individuali interessantissimi, soprattutto da parte dei giocatori offensivi, a cominciare a Leao. Parliamo di un gruppo, un gruppo vero, questa è la sensazione che trasmettono dal campo. Questa è la vera forza, al di là delle qualità tecniche dei singoli e delle certezze tattiche che ha dato l'allenatore. Un gruppo così unito, che lotta insieme e soprattutto si diverte insieme in campo, è per forza di cose iscritto alla scorsa scudetto".