Milan, Marchetti: “Nessun problema per i rinnovi di Maldini e Massara”

"Io penso che non ci siano problemi nel rinnovo di Maldini e Massara", esordisce Marchetti. "Se non è ancora arrivata la firma bisognerebbe chiederlo o a Cardinale o a Massara e Maldini. Non è che ci sono state indicazioni contrarie, secondo le quali Cardinale ha parlato male di Maldini, Massara o Gazidis. Lo stesso Scaroni rimane, Elliott come sappiamo rimane all’interno del CdA e all’interno delle linee guida del Milan per le prossime stagioni. Il budget di mercato dipende da come lo intendi, se è nell’arco di tre anni come era per la Juventus, che ha deciso di fare all in su Vlahovic e ora farà mercato a oscillazione zero. Poi magari c’è chi come l’Inter ha bisogno di fare 60 milioni di attivo per questa stagione così come ne aveva bisogno in quella passata. La bravura dei dirigenti sta nell’operare all’interno del recinto economico che gli dà la società. Ora qualche difficoltà c’è, ma non per il budget o per i contratti, ma per la concorrenza che c’è".