Milan, Marchetti: “Dalla Champions linfa, ripreso lo spirito”

Luca Marchetti, giornalista e esperto di calciomercato, ha parlato del momento delle italiane in Champions League e anche del Milan

Il Milan ha vinto il primo round degl iottavi di Champions League. La vittoria di San Siro contro il Tottenham è importante, ma l'1-0 non lascia tranquilli i rossoneri in vista del ritorno. Anche le altre italiane hanno fatto molto bene, vincendo le loro sfide, ma manca ancora un'atra gara per decidere chi passerà.