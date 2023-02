Milan, Marchegiani: “I rossoneri hanno risolto bene il momento difficile”

Luca Marchegiani, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan dopo il successo con l'Atalanta

Luca Marchegiani , ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare del momento di forma del Milan dopo il successo contro l' Atalanta . A sua detta i rossoneri sono riusciti a risolvere degnamente un momento complicato. Di seguito le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani sul momento di forma del Milan

"Il Milan ha dei valori, ha avuto un momento di smarrimento e li ha ritrovati. Non voglio togliere niente di mitico ad Ibrahimovic però secondo me questa è una squadra che ha raggiunto una maturità che può andare benissimo da sola. C'è stato un momento di difficoltà e l'hanno risolto bene, puntando anche sui giocatori che erano fuori dal progetto come Thiaw. La difesa anche contro l'Atalanta non ha preso gol".