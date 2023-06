Milan, Marchegiani: “Senza Maldini e Massara c’è pressione…”

"Il Milan, secondo me, ha vissuto un ultimo mercato traumatico. Poi lo ha pagato Maldini. Molti di noi pensavamo che il mercato del Milan fosse stato lungimirante con giocatori di prospettiva e qualcuno esperto come Origi... Poi abbiamo visto che un conto è la teoria, un contro è la pratica. Sembrava giusta l'idea del Milan. Perciò in questo momento al Milan c'è la pressione di non sbagliare, anche per come sono andate le cose con Maldini e Massara". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rinforzo a zero per il centrocampo?