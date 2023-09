Milan, Marchegiani: “Adli deve essere l’alternativa di Krunic, anche se…”

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fantasista del Milan Yacine Adli

Luca Marchegiani , ex portiere ed attualmente opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi sulla prestazione di Yacine Adli in Cagliari - Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Luca Marchegiani su Yacine Adli

"Se Adli è stato provato come alternativa di Krunic, quando non c'è Krunic deve giocar lui, anche se ha più difficoltà… Vedendo Musah lui ha più gamba, forse in questo momento sta meglio".