Milan, Marani: “Renato Sanches è un giocatore di livello europeo”

Il giornalista Matteo Marani si è soffermato sul possibile approdo al Milan di Renato Sanches , centrocampista portoghese del Lille. Nessun dubbio da parte sua circa le qualità dell'obiettivo rossonero. Queste le sue parole a 'Calciomercato - L'Originale', in onda su Sky Sport: "Il Milan segue da un po’ di tempo. Renato Sanches è un giocatore di livello europeo e di grande struttura . In qualche modo andrebbe a ricoprire il ruolo che fu di Kessié ".

Nelle ultime ore sembrano giungere notizie positive circa il possibile arrivo di Renato Sanches al Milan. Il PSG si è defilato, lasciando i rossoneri praticamente da soli sul giocatore. Strada spianata, dunque, per Maldini e Massara, che lavorano per l'accordo sull'ingaggio e le commissioni all'agente Jorge Mendes. L'affare potrebbe andare in porto per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Le top news di oggi sul Milan: si avvicina De Ketelaere, Daniel Maldini verso il Verona >>>