Milan, Marani: “Piccolo capolavoro di Pioli, Champions strameritata”

Matteo Marani, dagli studi di 'Sky Sport', ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli, parlando della qualificazione in Champions del Milan. Queste le dichiarazioni: "Il Milan è la storia più bella del campionato. Al Milan hanno fatto un grande lavoro, sono molto contento soprattutto per Stefano Pioli. E' un piccolo capolavoro, tenendo conto anche dei problemi che hanno avuto i rossoneri, in primis gli infortuni di Ibrahimovic. Va dato merito anche alla proprietà e ai dirigenti. Nel calcio, così negli altri sport, è importante la velocità in cui una squadra si rialza quando cade. Milanello ha dimostrato di essere un ambiente forte. La qualificazione in Champions del Milan è strameritata".