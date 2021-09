Milan, Marani: “Ibrahimovic fa la differenza. Anche Pioli ha tanti meriti”

Matteo Marani ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic e dei meriti dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, bravo a far crescere tutti

Matteo Marani ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic e dei meriti dell'allenatore del Milan Stefano Pioli, bravo a far crescere tutti nella scorsa stagione. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Penso che Ibrahimovic sia sempre importante per il Milan: per quello che trasmette sugli avversari e nei compagni. È l'uomo che fa la differenza. L'anno scorso c'è stata una crescita di tutti e il merito va a Pioli; prima la luce era tutta su Ibra, ora deve essere bravo ad accendersi quando serve". Milan, Ibrahimovic titolare contro Lazio e Livepool? Il punto.