Milan, Marani: “Addio Donnarumma? Scelta che ha cambiato la stagione”

Matteo Marani ha elogiato il Milan per il suo cammino in Serie A e, soprattutto, per la gestione dell'addio di Gianluigi Donnarumma

Renato Panno

Matteo Marani ha elogiato il Milan per il suo cammino in Serie A e, soprattutto, per la gestione dell'addio di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Il Milan ora non deve più guardare al risultato dell'Inter nel recupero contro il Bologna. Credo sia il risultato di un grande lavoro fatto a Milanello, Pioli ha grandissimi meriti, li hanno anche Maldini e Massara, oltre ovviamente alla proprietà ai giocatori. Quello che l'anno scorso sembrava essere un exploit, quest'anno il Milan, non solo si è confermato, ma anche migliorato, nonostante abbia avuto diversi problemi, soprattutto legato agli infortuni. C'è stata poi la scelta di lasciar andare via Donnarumma e di sostituirlo con Maignan. Questa scelta ha cambiato il corso della stagione del Milan perchè ha dimostrato di essere superiore anche al suo giocatore più forte, andando avanti con le proprie idee". Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI