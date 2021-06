Milan, Marani: “Calhanoglu è un calciatore con molti alti e bassi” | News

Il noto giornalista Matteo Marani ha parlato di Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan trasferitosi all'Inter a parametro zero

Hakan Calhanoglu, dopo non aver rinnovato il suo contratto con il Milan, ha cambiato maglia. Il turco, come ben si sa, ha lasciato i rossoneri ma non la città di Milano, in quanto si è trasferito ai rivali cittadini dell'Inter. Matteo Marani, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato dell'ex numero 10 del Diavolo. Queste le sue parole sul nuovo calciatore interista. "Calhanoglu è un calciatore con molti alti e bassi. Già nella seconda parte di stagione aveva dimostrato un calo vistoso delle sue prestazioni. In questo senso grandi meriti vanno a Stefano Pioli che è stato capace di farlo rendere ad alti livelli per un certo periodo di tempo". Intanto due grandi club europei hanno messo gli occhi su Rafael Leao.