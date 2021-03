Milan-Manchester United, Shevchenko: “Qualificazione? Ecco cosa penso”

Milan-Manchester, le parole di Shevchenko

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Shevchenko ha parlato della partita contro il Manchester United, che si giocherà giovedì prossimo a San Siro.

“Qualificazione per il Milan? Ci sono buone possibilità, la squadra mi pare umile e concentrata. Comunque vada, e nessuno ha la palla di cristallo per prevedere il futuro, bisogna riconoscere che il Milan ha giocato a testa alta. Si è guadagnato complimenti dai media inglesi e non è un risultato da poco: il Milan dei giovani ha giocato da grande squadra. Credo che in Europa tutti si aspettino dal Milan questo atteggiamento propositivo, questa personalità. È bello vedere che il Milan è tornato”. Stasera, però. si gioca Milan-Napoli. Pioli rivoluziona la trequarti.