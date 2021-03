Milan-Manchester United 2007, Inzaghi: “Mi vengono in mente tre cose”

Milan-Manchester United, i ricordi di Inzaghi

Filippo Inzaghi, ex giocatore e allenatore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha ricordato Milan-Manchester United del 2007, partita vinta tre a zero dai rossoneri grazie alle reti di Kaka, Seedorf e Gilardino.

«Mi vengono in mente subito tre cose. Gli sguardi sul pullman: eravamo tutti concentratissimi. La pioggia: durante il primo tempo venne giù un temporale incredibile. La gente: San Siro è sempre speciale, ma quella sera lo fu ancora di più. Il 3 a 2 dell'andata ci diede una carica particolare, perché a Old Trafford avevamo dimostrato di non essere inferiori e volevamo confermarlo a San Siro giocando una partita eccezionale. Cosa che per fortuna ci riuscì".