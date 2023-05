Milan, Maldini: “Sono stato fortunato a giocare con questa maglia gloriosa”

Paolo Maldini , dirigente del Milan , ha presenziato all'evento di presentazione del libro di Adriano Galliani 'Le memorie di Adriano G.' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza in rossonero e all'attuale amministratore delegato del Monza . Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'SempreMilan'.

Le parole di Paolo Maldini

“Io posso dire innanzitutto di essere stato fortunato a essere nato figlio di Cesare, capitano milanista, essere nato a Milano e aver potuto giocare con questa maglia gloriosa e poi ad un certo punto della mia vita, a 18 anni, è arrivato il presidente Berlusconi con Adriano Galliani come AD e ha fatto vivere a tutti noi un sogno incredibile, perché quello che ci ha raccontato il presidente Berlusconi nella sala di Milanello il primo giorno che ha incontrato la squadra è effettivamente quello che è avvenuto. Anzi, poi lo abbiamo moltiplicato per due, per tre, per quattro e per cinque. Chi vive la vita ed il calcio con passione di Adriano ha una grandissima stima, perché lui lo fa alla stessa maniera”. LEGGI ANCHE: Milan, ecco il retroscena su Rafael Leao >>>