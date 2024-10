Toni sull’ex Milan Maldini: “Deve migliorare nel gol, ma ha molta qualità”

Luca Toni ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, in cui ha parlato della convocazione in nazionale dell'ex Milan Daniel Maldini

Presente alla Padel Pro Am Cup di Viareggio, Luca Toni ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, affrontando diversi temi. Tra questi, ha espresso anche la sua opinione sul valore di Daniel Maldini , recentemente convocato in Nazionale:

Le parole di Toni su Maldini e Lucca

"Hanno ovviamente caratteristiche diverse, Lucca è molto fisico anche se ha fatto qualche bel gol in progressione, è un ragazzo che mi piace. Penso che Udine sia la piazza giusta per lui per fare bene e giocare. Daniel è meno goleador per ora ma ha molta più qualità. Dovrà essere bravo a migliorare sottoporta e diventare un killer in area di rigore". LEGGI ANCHE: Milan, Morata falso dieci è sostenibile? I rischi della scelta di Fonseca