Tare: “Durante il periodo di Maldini, c’era interesse per portarmi al Milan”

Redazione PM 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 19:16)

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un'intervista a TvPlay in cui ha discusso del suo passato, inclusa l'epoca in cui fu accostato al Milan.

Le parole di Tare — "Durante il periodo di Paolo Maldini, c'era un forte interesse per portarmi al Milan e collaborare con lui. Tuttavia, per diverse ragioni, non è stato possibile e ho proseguito la mia avventura alla Lazio, dove eravamo al culmine del progetto. Fino al Covid, siamo stati tra i favoriti per vincere lo Scudetto".