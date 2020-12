Milan, Maldini su Gabbia: “La sua crescita una sorpresa per un motivo”

Milan, Maldini stupito da Gabbia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, si è detto stupito della crescita di Matteo Gabbia. Ecco il motivo svelato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "La sua crescita è stata in parte una sorpresa. Non era facile immaginarlo nella coppia centrale del Milan, visto che era andato in prestito alla Lucchese e fluttuava tra due ruoli. Invece sta facendo progressi. Nessuno poteva immaginare che crescesse così tanto in così poco tempo".