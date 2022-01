Milan, Maldini: “Scudetto? L’anno scorso ho provato a spingere, ma era azzardo”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha ammesso la volontà di puntare in alto già dallo scorso anno. Queste le dichiarazioni

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha ammesso la volontà di puntare in alto già dallo scorso anno. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "L'anno scorso ho provato a spingere per il titolo, era un azzardo ma molte volte devi mirare al massimo. Quest'anno ridevo perché non ci davano nemmeno tra le prime quattro, ma sapevo che eravamo più forti. Non possiamo purtroppo pensare al Milan di Berlusconi, questo deve essere sostenibile. Non aspettatevi dei colpi da parecchi milioni, questa è la nostra missione".