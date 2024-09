Milan, Prandelli: “Perché cacciare Maldini? Vogliono cancellare la storia”

Questione Theo-Leao

Inoltre, Prandelli commenta anche la situazione attuale del Milan. Durante tutta la pausa per le nazionali, il tema del cooling break è stato al centro dell'attenzione, con Rafael Leao e Theo Hernandez protagonisti in Lazio-Milan. Il tecnico ha espresso il suo parere, definendo la situazione come "una cattiva immagine per giocatori e dirigenza". Secondo lui, anche gli altri calciatori in campo avrebbero dovuto prendere posizione, suggerendo che l'allenatore potrebbe non aver nemmeno notato l'accaduto.