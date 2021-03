Milan, Maldini: “Quando il Milan chiama, i giocatori iniziano a sognare”

Maldini: “Il Milan è uno dei tre club di maggior successo al mondo”

Intervenuto ai microfoni di So Foot, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato dell’appeal del club rossonero. “Sono molto fortunato, sono un ex giocatore rispettato e vincente. E poi ho la possibilità di lavorare per il Milan. Credimi: il Milan non si qualifica per la Champions League da otto anni, ma quando il Milan chiama, i giocatori di tutto il mondo iniziano a sognare. Certo, guardiamo al futuro, ma il passato, che dobbiamo rispettare, conta e come. Quando ti chiami Milan e chiami un giocatore, sei uno dei tre club di maggior successo al mondo. Dobbiamo sempre ricordarlo”. Proprio Maldini ha puntato gli occhi su un giocatore del Liverpool.