Milan, Maldini: “Non ricominceremo da capo. Rangnick non adatto”

NEWS MILAN – Nell’intervista rilasciata a Sky Sport ieri sera dopo Fiorentina-Milan, Paolo Maldini ha parlato anche del futuro societario tra progetto tecnico e allenatore.

Sul progetto, e sulla possibilità di ricominciare ancora da zero: “Se si ricomincia daccapo, si butta tutto, e non può essere ipotizzato. Quest’anno proviamo a migliorare l’anno scorso, quest’anno corsa a ostacoli. Altro vice-Ibra? Non ce ne sono simili a lui, centravanti pochi. Sono nelle grandi squadre e hanno 30 anni. C’è discorso di opportunità e costi, non abbiamo disponibilità economica per spendere soldi per un giocatore giovane e affermato”.

Sulle dichiarazioni di Ivan Gazidis e su Ralf Rangnick: “Un solo Milan esiste, poi i problemi possono esserci. Abbiamo visioni diverse, ma è normale all’interno di un club. Allenatore? Alla domanda ho risposto, non ho mai contattato Ragnick – ribadisce Maldini – non è un profilo adatto secondo la mia visione. Rispondo per quello che so e faccio”.

Ieri due punti persi all’Artemio Franchi di Firenze, con il Milan che ha tanto da recriminare con arbitro e VAR. Ecco le nostre valutazioni dopo il fischio finale: PAGELLE FIORENTINA-MILAN >>>

